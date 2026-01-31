「近代化」と「社会の流動化」がもたらした”恣意的な分断”…現代の道徳心理が抱える排他的な「懲罰意識」の危うさ

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

恣意的な分断

現代のモラルが抱える危機は分裂の危機である。より正確には、見せかけの分裂の危機だと言える。現代社会は私たちに対して、自由と平等という矛盾する約束を掲げたが、それが実現されることはなかった。そこから生じた不満と怒りがエネルギーとなって、世界を「我々」と「彼ら」に分ける本能にふたたび火が付いた。この危機を乗り越えたいなら、この社会の断裂につながった仕組みを理解しなければならない。現代に特徴的なアイデンティティ闘争は、人類に生物学的、文化的、社会的進化を促してきたのと同じエネルギーを燃料としている。

協調の進化を通じて、私たちのモラルが“集団志向”である理由を説明した。少数の人々、つまり“我々”だけに都合がよく、ほかの人々、つまり“彼ら”には利とならない場合にのみ、協力が行われた。小さな集団内での親族関係、相互交換、協調行動においてのみ、道徳的な行動に伴う犠牲よりも、得られる恩恵のほうが大きかったため、「我々」と「彼ら」の区別が成立した。

団結を強めるため、そして協調性をさらに高めるために、懲罰の力を借りて社会の結束に不可欠な道徳規範を保護するようになった。人類は規範を守り、違反行為を監視し、違反者を罰する能力を獲得した。集団志向の道徳心理が“懲罰的”なものに発展した。

環境が不安定になるにつれ、柔軟に生きる能力がますます必要とされるようになった。そこで人類は文化進化のプロセスを通じて、社会的に学習する力を身につけた。自ら環境を構築し、それをどんどん複雑さを増す技術や制度で満たしはじめた。集団生活は、他者から教わる技術や情報の蓄積に依存するようになった。その際、共通する価値観やアイデンティティが社会的信頼のよりどころとなった。懲罰的で集団志向の道徳心理が“アイデンティティ志向”を獲得した。

“不平等”の誕生

文化進化の過程を通じて社会が継続的に大型化し、“余剰”を生み出すようになった。余剰はイデオロギーにより正当化され、階層的に、つまり不均衡に振り分けられた。社会は小さな支配者エリート集団と、大きな被搾取者・被抑圧者集団に二分した。社会は“不平等”になった。

だが、不平等と支配に対する反感は生き残った。社会文化的な進化が続くにつれて、解放、平等、個人の自律への要求が息を吹き返した。個人主義的な志向をどんどん強める“奇妙な人々”の出現を促す社会規範や社会制度がつくられ、彼らが社会の構成原理の中心にある親族関係や、恣意的に継承されてきた特権階級の正当性を疑問視するようになった。

近代化が進むとともに、啓蒙された社会では、戦争、大量虐殺、差別、搾取などといった不平等や道徳的欠陥が耐えがたいものと感じられるようになった。そして20世紀における大惨事の経験を通じて、自由と平等に対する要求はますます緊急性を帯びるようになった。

そうした要求がなかなか実現されないため、道徳議論はどんどん白熱し、平等を求める声は切実さを増した。そのころから、道徳闘争は象徴的な色合いを強めることになる。なぜなら、そうすることで、納得のいくスピードで道徳的に進歩できたからだ。ソーシャルメディアが、世間には社会正義をめぐる戦いを激化させようとする陣営と、それを阻止しようとする陣営の、2つの両極端で決して和解できないグループが存在しているかのような印象を生み出した。懲罰的な集団心理が社会の不平等に対する反感と合流し、私たちは道徳的アイデンティティをさらに鮮明に表明するようになった。加えて、文化における情報の流れが乱れた。自分と同じ道徳陣営に属すると考えられる人々にのみ、社会的な信頼が置かれたからだ。

