UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、それぞれ対戦カードが決まった。



先日の試合にてリーグフェーズ全ての日程が終了。上位8チームがラウンド16進出を決めた一方で、9位から24位の16チームはホーム＆アウェイ形式で行われるプレイオフに回ることになった。このプレイオフで勝利したチームはラウンド16に進出する。



抽選の結果、昨季王者のPSGは同国のモナコと対戦。また惜しくもストレートインを逃したレアル・マドリードは、その最終節で苦い思いをした相手、ベンフィカとの再戦が決まった。





他にもアタランタ対ドルトムント、ユヴェントス対ガラタサライなど見どころは沢山だ。プレイオフは2月17、18日に1stレグ、2月24、25日に2ndレグが行われる。【対戦カード】 （左側が2ndレグホーム）アタランタ vs ドルトムント勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦ユヴェントス vs ガラタサライ勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦PSG vsモナコ勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦インテル vs ボデ/グリムト勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦レヴァークーゼン vs オリンピアコス勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦アトレティコ・マドリード vs クラブ・ブルッヘ勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦ニューカッスル vs カラバフ勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦レアル・マドリード vs ベンフィカ勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦