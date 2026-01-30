レアルはベンフィカと再戦 王者PSGは昨季と同じく同国対決に CL決勝Tプレイオフのカードが決まる
UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、それぞれ対戦カードが決まった。
先日の試合にてリーグフェーズ全ての日程が終了。上位8チームがラウンド16進出を決めた一方で、9位から24位の16チームはホーム＆アウェイ形式で行われるプレイオフに回ることになった。このプレイオフで勝利したチームはラウンド16に進出する。
抽選の結果、昨季王者のPSGは同国のモナコと対戦。また惜しくもストレートインを逃したレアル・マドリードは、その最終節で苦い思いをした相手、ベンフィカとの再戦が決まった。
【対戦カード】 （左側が2ndレグホーム）
アタランタ vs ドルトムント
勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦
ユヴェントス vs ガラタサライ
勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦
PSG vsモナコ
勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦
インテル vs ボデ/グリムト
勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦
レヴァークーゼン vs オリンピアコス
勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦
アトレティコ・マドリード vs クラブ・ブルッヘ
勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦
ニューカッスル vs カラバフ
勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦
レアル・マドリード vs ベンフィカ
勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦