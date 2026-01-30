プレイオフの組み合わせが決まった photo/Getty Images

UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、それぞれ対戦カードが決まった。

先日の試合にてリーグフェーズ全ての日程が終了。上位8チームがラウンド16進出を決めた一方で、9位から24位の16チームはホーム＆アウェイ形式で行われるプレイオフに回ることになった。このプレイオフで勝利したチームはラウンド16に進出する。

抽選の結果、昨季王者のPSGは同国のモナコと対戦。また惜しくもストレートインを逃したレアル・マドリードは、その最終節で苦い思いをした相手、ベンフィカとの再戦が決まった。

他にもアタランタ対ドルトムント、ユヴェントス対ガラタサライなど見どころは沢山だ。プレイオフは2月17、18日に1stレグ、2月24、25日に2ndレグが行われる。

【対戦カード】　（左側が2ndレグホーム）

アタランタ vs ドルトムント
勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦

ユヴェントス vs ガラタサライ
勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦

PSG vsモナコ
勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦

インテル vs ボデ/グリムト
勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦

レヴァークーゼン vs オリンピアコス
勝者はラウンド16でアーセナルかバイエルンのどちらかと対戦

アトレティコ・マドリード vs クラブ・ブルッヘ
勝者はラウンド16でリヴァプールかトッテナムのどちらかと対戦

ニューカッスル vs カラバフ
勝者はラウンド16でバルセロナかチェルシーのどちらかと対戦

レアル・マドリード vs ベンフィカ
勝者はラウンド16でスポルティングかマンチェスター・シティのどちらかと対戦