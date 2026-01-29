½»Âð¥í¡¼¥ó¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¡¢²Ì¤Æ¤Ï°ä»ºÁêÂ³¤Þ¤Ç¡£¥É¥³¥â¤â»²Æþ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼°Ï¤¤¹þ¤ß¡í´°Á´À©ÇÆ¡íÌÜÁ°!?¡¡¡ÖÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢·Ï¶ä¹Ô¡×¤ÎÌîË¾
NTT¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î3¼Ò¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥É¥³¥â¶ä¹Ô¤³¤È¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬ÇúÃÂ¡ª
NTT¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î3¼Ò¤¬¡¢º£Ç¯8·î3Æü¤«¤é½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¾¦¹æ¤ò¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄÌ¿®4¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÏÎó¶ä¹Ô¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡ª¡¡¤Ê¤¼¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¶ä¹Ô¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡©¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡õau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡õPayPay¶ä¹Ô¡õ³ÚÅ·¶ä¹Ô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú4¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂç¥È¥ê¡¢¥É¥³¥â¤Î¶ä¹Ô¤¬ÇúÃÂ¡ª¡Û
º£Ç¯8·î3Æü¤«¤é¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤Ë¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢NTT¥É¥³¥â·ÏÎó¤Î¶ä¹Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¤¹¤Ç¤Ëau¡ÊKDDI¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¤½¤·¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ï·ÏÎó¶ä¹Ô¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¡£
¤Ê¤¼ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¶ä¹Ô¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNTT¥É¥³¥â·Ï¡Û¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¡º£Ç¯8·î3Æü¤«¤éËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥³¥â¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡ª
NTT¥É¥³¥â¤È»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡£8·î3Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹ºÑ¤ß¡Ê±¦¡Ë¡£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¡Êº¸¡Ë¤Ç¡¢¥É¥³¥â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë
¡½¡½¥É¥³¥â¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¶ä¹Ô¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ºòÇ¯5·î29Æü¤ËNTT¥É¥³¥â¤Ë¤è¤ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÇã¼ý¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âNTT¥É¥³¥â¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¡¢¾Ú·ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¶ä¹Ô»ö¶È¤Ø»²Æþ¤¹¤ë´ðÈ×¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯12·î19Æü¡¢³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î3¼Ò¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡Öd NEOBANK¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏNTT¥É¥³¥â¤Îd¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ4¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¶ä¹Ô»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶ä¹Ô»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¼Â¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È´Ö¤Ç¤Î·èºÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄÌ¿®»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤äÉÔÆ°»º¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·èºÑ¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÂ¿³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ç¶ä¹Ô»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¿ôÎÁ¥³¥¹¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¼è°ú¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÌ¤·ÀÌó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¤½¤³¤«¤éÄÌ¿®²óÀþ¤Î·ÀÌó¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚKDDI·Ï¡Ûau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡2008Ç¯¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢·Ï¶ä¹Ô¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¡£ATM½Ð¶â¼ê¿ôÎÁ¤¬ºÇÂç15²óÌµÎÁ¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¡¦Ç¯0.55¡ó¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£ºòÇ¯¤ÏÍÂ¶â»Ä¹â¤¬5Ãû±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂçÌö¿ÊÃæ¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤¬Ç¯0.630¡ó¤«¤é¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤â¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î¶ä¹Ô»ö¶È¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ïi¥â¡¼¥É¤äEZweb¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¤Î»þÂå¤«¤é¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2008Ç¯¤Ë³«¶È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡ÊÅö»þ¤Ï¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î·èºÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Ä¤Ä¡¢EZweb¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢Åö½é¤Ï»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤Æ³«¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆÈÎ©¤·¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¿ô700Ëü¤òÆÍÇË¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¡¢09Ç¯¤Ë³°²ßÍÂ¶â¡¢15Ç¯¤«¤é¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¤¬½»Âð¤ä¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¶áÇ¯¤Ï¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤Ê¿³ºº¤ÇÂ¨¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼ã¤¤¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£à¶âÂß¤·¶Èá¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·è»»Êó¹ð½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó»ö¶È¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÄã¶âÍø¤ò¥¦¥ê¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍø¤ÎÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ÇÄÌ¿®·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¡Öau¥â¥Ð¥¤¥ëÍ¥¶ø³ä¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤âºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·Ï¡ÛPayPay¶ä¹Ô¡¡PayPay¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÌÌ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¶ä¹Ô¡£29ºÐ°Ê²¼¤Ï100Ëü¡Á1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÍÂÃù¶â¤Ç¶âÍø¤¬ºÇÂçÇ¯0.4¡ó¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¼ÔÍ¥¶ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤ÇÇ¯0.560¡ó¤«¤é0.500¡ó¡£º£¸å¤Ï¥É¥³¥â¤äau¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤â´üÂÔ¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·Ï¤Î¶ä¹Ô»ö¶È¡¢PayPay¶ä¹Ô¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Á°¿È¤ÏÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£00Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢21Ç¯¤«¤é¤Ï¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¿ô900Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢PayPay¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é¤â³Æ¼ï¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·Ï¤Î¶ä¹Ô»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ª¥È¥¯¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ë¡ÎÓ¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎàÍÍ»Ò¸«á¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¶âÌÌ¤Ç¤â¡¢Â¾¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÍÃÊ¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¤Îà¸å½Ð¤·á¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Î¸å½Ð¤·¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤À¤È¥ª¥È¥¯Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£¸å¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¤äÄã¶âÍø¤Î»Ä¥¯¥ì¡Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼ã¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°Ï¤¤¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë·Ï¡Û³ÚÅ·¶ä¹Ô¡¡ºòÇ¯¤ÏÍÂ¶â»Ä¹â¤¬13Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿³ÚÅ·¶ä¹Ô¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤ÇEC¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¾Ú·ô¤Ç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¡¢³Æ¼ï¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Íè·î¤«¤é¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ß³ÚÅ·¶ä¹Ô ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶âÍø¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬ºÇÂç¤ÇÇ¯0.64¡ó¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ª
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ï³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡01Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¤¡¼¥Ð¥ó¥¯¶ä¹Ô¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¶â¸ýºÂ¿ô¤Ï1700Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÍ¥¶ø¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾Ú·ô¡¢³Æ¼ïÊÝ¸±¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥É¥³¥â¶ä¹Ô¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©¡Û
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¡©
Ë¡ÎÓ¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤äÄÌ¿®²óÀþ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó»þÂå¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯5·î¤ÎNTT¥É¥³¥â¤Ë¤è¤ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÇã¼ý¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡¢NTT¤ÎÅçÅÄ ÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤è¤±¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢à°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÅ¹¶ÈÌ³¤ÏÉÔÍ×á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ÙÅ¹¤ò±¿±Ä¤»¤º¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼«¼Ò¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢·Ï¶ä¹Ô¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÀè¹Ô¤¹¤ë3¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤ß¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ÊìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÏÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ä°ä»ºÁêÂ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ä»ºÁêÂ³¤Ã¤Æ¡¢¥É¥³¥â¶ä¹Ô¤È¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ºòÇ¯12·î19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÎÂç»³°ìÌé¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥É¥³¥â¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¿ô½½Ëü¿Í¤Î»àË´²òÌó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°ä»ºÁêÂ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾3¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢»àË´¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²óÀþ²òÌó¼êÂ³¤¤ò°äÂ²¤¬¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ä»ºÀ°Íý¡¦ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ã¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÎð¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÂÐºö¤âËüÁ´¤Î¥É¥³¥â!!
Ë¡ÎÓ¡¡¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢º£¸å¤Ï³Æ¥¥ã¥ê¥¢·Ï¶ä¹Ô´Ö¤Ç¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¹çÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÄÌ¿®²óÀþ¤òÁª¤Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¶ä¹Ô¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Ê¤Éà°Ï¤ï¤ì¤¿á¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ª¥È¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¿··¿iPhone¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¹þ¤ß¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Ëà50Ç¯Çû¤êá¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦À¸³è¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ35Ç¯Çû¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
