[1.24 ブンデスリーガ第19節](コメルツバンク・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 15 エリス・スキリ

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 42 ジャン・ウズン

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 26 K. Kosugi

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

Dennis Schmitt

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 5 オザン・カバク

DF 13 ベルナルド

DF 21 アルビアン・ハジダリ

MF 7 レオン・アブドゥラフ

MF 11 フィスニク・アスラニ

MF 18 バウター・ブルヘル

MF 22 アレクサンダー・プラス

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

MF 34 ブラディミール・ツォウファル

FW 33 マックス・モアステット

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 2 ロビン・フラナーチ

DF 15 バランタン・ジェンドレイ

DF 25 ケビン・アクポグマ

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 10 ムハンマド・ダマール

FW 9 イーラス・ベブ

FW 29 バズマナ・トゥレ

監督

クリスティアン・イルツァー

