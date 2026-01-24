フランクフルトvsホッフェンハイム スタメン発表
[1.24 ブンデスリーガ第19節](コメルツバンク・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 26 K. Kosugi
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
Dennis Schmitt
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 13 ベルナルド
DF 21 アルビアン・ハジダリ
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 11 フィスニク・アスラニ
MF 18 バウター・ブルヘル
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 34 ブラディミール・ツォウファル
FW 33 マックス・モアステット
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 15 バランタン・ジェンドレイ
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 9 イーラス・ベブ
FW 29 バズマナ・トゥレ
監督
クリスティアン・イルツァー
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 26 K. Kosugi
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
Dennis Schmitt
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 13 ベルナルド
DF 21 アルビアン・ハジダリ
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 11 フィスニク・アスラニ
MF 18 バウター・ブルヘル
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 34 ブラディミール・ツォウファル
FW 33 マックス・モアステット
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 15 バランタン・ジェンドレイ
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 9 イーラス・ベブ
FW 29 バズマナ・トゥレ
監督
クリスティアン・イルツァー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります