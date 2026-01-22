¡Ö쌍안경¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡ª
K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö쌍안경¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö쌍안경¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤Ê¤É¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö쌍안경¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÁÐ´ã¶À¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö쌍안경¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡¢¡ÖÁÐ´ã¶À¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤ï¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ëÁÐ´ã¶À¡£
ÆÃ¤Ë¥É¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¤«¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ËÉ¿¶ÁÐ´ã¶À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÁÐ´ã¶À¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¿ä¤·³è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô