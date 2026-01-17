カプセルトイを手がけるピーナッツ・クラブ（大阪府東大阪市）は、コーセーのメイクアップブランド「ヴィセ」のアイテムをミニチュア化したカプセルトイ「ヴィセ ミニチュアコレクション」を、2026年1月下旬から全国のカプセルトイ売り場で順次発売する。

バッグやキーリングなどに付けて持ち歩ける

同ブランド初のカプセルトイ化だといい、リップグロスやアイカラーなどを、全高約4〜5.5センチの手のひらサイズで再現した。シークレットを含む全7種をラインアップする。

ロゴやリップの輝き、パウダーのきらめきなど細部までこだわったデザインとなっている。いずれもバッグやキーリングなどに付けて持ち歩けるボールチェーンを備える。

リップグロス「エッセンス リッププランパー」は、ベリーピンク、シアーピンクにシークレットを加えた全3種。蓋が開く仕様のアイカラー「キラー アイ トリオ」は、「BR-1 無垢なまなざし」「OR-3 陽だまりの瞳」の2種。

蓋が開いてパフが取り出せるギミックを備えたフェイスパウダー「トリニタス グロウ パウダー」は、「01 クリアヴェール」「02 ウォームヴェール」の2種を用意する。

価格は1回500円（税込）。