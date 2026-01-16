上質なのに7,000円台「春からも着回せる」 ZARAのアウター





重たいコートはちょっと疲れる。自然と出番も遠のいてしまうもの。求めたいのはトップスのように軽い着心地、どんな服にも合わせやすくスタイルまで良く見えるデザイン。コートの中に着ても、もたつかず、春先からのアウターとしても活躍する、妥協なしで選ばれたブルゾンをラインアップ。







軽くて暖かい「長く着回せる」ブルゾン

引き続き注目のスポーティテイストの波に乗り、軽快なブルゾンも豊富にそろう今シーズン。保温性の高い素材で選べばダウン手前のぬくもりも得られる。







トップスのように軽くコンパクトな形の白

白ウールブルゾンジャケット 7,990円／ザラ（ザラ カスタマーサービス） 白タイトスカート／エモエレ（アダム エ ロペ） クリーンな白も、ウール素材で暖かみをもたせることで着こなしやすく。硬めのウールで裏地はニットのような風合い。カジュアルにも、キレイめに装いたいシーンにもマッチする便利な1着。







ボーイッシュに転ばない上質なスエードを味方に

ブラウンスエードブルゾンジャケット ／ザラ（ザラ カスタマーサービス） 高めのネックや適度なハリで洗練度高く。濃いブラウンも手伝って、ダメージデニムとでもおのずと上品。













