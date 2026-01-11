人気スタイリストが買った「欠点のない黒バッグ」どんな服にも「どんな用事にも合う」名品

毎日のように新しい服を手にするスタイリストという職業。そんなファッションのプロは服のどこを見てどう選ぶ？ 今回は黒のバッグ選びにこだわりを持つ、スタイリストに選びのポイントを伺いました。 （※クレジット表記のないものはご本人の私物。ご紹介したアイテムは現在お取り扱いのない場合もございます）







プロ視点で選ばれた１軍バッグ

日々、多くのバッグに触れるスタイリストたちの審美眼にかなうものってどんなもの？自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み取材。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです。







【スタイリスト・樋口かほりさん】

毎号表紙も担当するGISELeスタイリスト。大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。

【SELECT RULE】

□何にでも合う黒か白 □メインもサブも担うトートを併用



「バッグは、どんな服にも合う「黒か白」の少数精鋭。どんなスタイルにもどちらかが必ずハマるのでよく似たフォルムで２色をそろえることも。ミニマルなデザインで、ビーサンを合わせたラフな服にもきちんと感が出て振り幅が広い。仕事の日は、いろいろな古着や雑貨屋さんで調達して集めたトートと併用して使っていて、コーディネートルームからのちょっとくらいの外出なら、目的に合わせてどちらかだけを持って出かけたりしています」（スタイリスト・樋口かほりさん）



吉田カバンとのコラボレーションにより生まれた名作、通称「青山バッグ」はコムデギャルソンの青山店でしか購入できないアイテム。職人がひとつずつ丁寧に生産するため、量産品にはない独特の味わいがでてくる名作。







「必要不可欠」その理由

