球団SNSでユニホーム姿を公開

ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルト・村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表した。その直後、球団は公式X（旧ツイッター）で村上のメッセージ動画を公開。ホワイトソックスのユニホームを着用した村上は「シカゴにいれて幸せです」と英語で意気込みを届けた。

公開された13秒の動画冒頭では、ホワイトソックスの帽子とユニホームを纏った村上が「Hello,Chicago」と笑顔で挨拶。「名前は村上宗隆です。ムネと呼んでください」とファンに自己紹介すると、「シカゴにいれて幸せです」と入団が決まったことを喜んだ。

村上は2年総額3400万ドル（約52億7000万円）でホワイトソックスと契約。背番号は「5」に決まった。NPB通算8年間で246本塁打のスラッガーはこのオフ、ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指し、交渉期間は22日の午後5時（同23日午前7時）までとなっていた。

ホワイトソックスは過去に恩師の高津臣吾氏が在籍したほか、井口資仁氏、福留孝介氏がプレー。村上が4人目となる。22日（同23日）に入団会見が開かれる予定となっており、日本球界を代表する打者のMLB挑戦がいよいよ幕を開ける。（Full-Count編集部）