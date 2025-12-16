ユースキン製薬の「kinoka ヒノキ」

気温が下がり、肌の乾燥が気になる季節がやってきた。手の荒れを防ぐためにハンドクリームでしっかり保湿したい。爽やかな木の香りで癒やしの効果が期待できる商品があるほか、手をきれいにみせるメーク機能を備えた商品、しわ改善やしみ予防ができる商品も人気が高い。（共同通信＝出井隆裕記者）

ユースキン製薬（川崎市）は9月に「kinoka（キノカ） ヒノキ」を発売した。塗った際にヒノキの心地よい香りが楽しめる。べたつかずさらっとした使用感に仕上げた。「ハンドマッサージの後に深呼吸するのがお勧め」と同社広報。「クスノキ」と「サンダルウッド」も同時発売。いずれも40グラム入りで希望小売価格は1430円。

伊勢半（東京）は8月から「キスミー ビューティアップ ハンドクリーム」の販売を始めた。メーク機能で肌の色合いを明るくし、くすみやしわを補正して手を美しくみせる。水で洗ってもメーク機能が続くほか、日焼け対策として紫外線もカットする。甘く華やかなフルーティーフローラルの香り。30グラム入りで価格は1320円。

ニベア花王（東京）は8月に「アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム」を新発売した。しわ改善やしみ予防につながる有効成分を配合。ジェル状のクリームが密着して美容液成分を肌の奥深くまで届け、はりのある潤った状態に導く。60グラム入りで参考価格は1320円。（いずれも価格は変動する場合があります）

伊勢半の「キスミー ビューティアップ ハンドクリーム」

ニベア花王の「アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム」