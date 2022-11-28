肌の乾燥が特に気になる秋冬シーズン。肌がカサカサにならないように、日頃から保湿ケアを心掛けたいですね。東京バーゲンマニア編集部では、全国のドラッグストアで売れている「ボディローション・クリーム」を調べてみました。そのトップ10（※）を紹介します。べたつかずうるおいが続くミルクタイプが人気まずは10位から5位までを一気に紹介します。10位 アロインス オーデクリームS 185G（アロインス化粧品）9位 ジョンソンボ