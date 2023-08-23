夏の甲子園（第105回全国高等学校野球選手権大会）を2023年8月23日、慶応義塾（神奈川）が制した。連覇を目指す仙台育英（宮城）を破り、107年ぶり2度目の優勝を果たした。SNSでは、大会史上初となる決勝戦の先頭打者本塁打を放った慶応・丸田湊斗外野手（3年）に大きな注目が集まった。選手としての実力に加え、炎天下で活躍するのにも関わらず「美白」であると話題になっている。そんな丸田選手が利用しているのが「ニベア」の日