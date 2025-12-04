ジャンプ漫画家、原稿盗難被害 仲間が解決願うイラスト投稿「戻りますように」「切に願います」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が2日、自身のXを更新。桂正和氏の代表作『電影少女』のキャラ・天野あいを描いたイラストを投稿した。
【画像】ちょっと顔が怖い…冨樫先生が描いた『電影少女』イラスト
イラストを投稿したきっかけは、桂氏が『電影少女』の原稿を盗難され、オークションサイトで転売されている状況を伝えており、これを受け冨樫氏は「全ての原稿が桂先生のもとに戻りますように」と願いつつ、イラストを公開。冨樫風な『電影少女』天野あいが描かれている。
また、同じジャンプ仲間の漫画家・森田まさのり氏もこれに反応し「切に願います…」と解決を願った。
桂正和は、1962年生まれ。1980年、『ツバサ』で第19回手塚賞佳作受賞。1981年、『週刊少年ジャンプ』にて『転校生はヘンソウセイ！？』でデビュー。『電影少女』や、『I”s』、『ZETMAN』など数多くのヒット作を生み出したほか、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』のキャラクター原案＆ヒーローデザインを務めるなど、漫画以外のジャンルでも活躍している。
