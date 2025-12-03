CONVERSEの新作モデル4型登場！冬コーデに映える最新ラインナップをチェック

CONVERSEから、この冬の足元を軽やかに彩る新作シューズ4型が登場します。クラシックな風合いを追求した「ALL STAR AGED CL」、軽量ボリュームソールが魅力の「ALL STAR CITYHIKE GD Z HI/OX」、リボン×デニムで大人可愛い「ALL STAR RIBBONSTRAP DM OX」、そしてスケート仕様に進化した「ROADCLASSIC SK OX」。デザイン性も機能性もアップデートされた新作は、毎日のコーデに寄り添いながら特別感もプラスしてくれます♪

クラシック派もトレンド派も満足の全4型

まず注目したいのは、洗い加工を施したキャンバス素材でクラシックなムードを演出する「ALL STAR AGED CL HI / OX」。

価格は各9,900円（税込）、サイズは22.0～30.0cm、カラーはセピアブラウン、ヘールネイビー、アイアングレイの3色展開。

艶出し加工の生成りテープや光沢ハトメなど、細部までこだわった仕上がりです。

続いて、2000年代ランニングシューズをモチーフにした「ALL STAR CITYHIKE GD Z HI / OX」。

HIは10,450円、OXは9,900円（税込）。サイズは22.5～30.0cm、カラーはブラック。軽量E.V.A.ソールにゴールドのアクセントを添えて、都会的でスタイリッシュなデザインに。

女性に嬉しいのが、大きなリボンが目を引く「ALL STAR RIBBONSTRAP DM OX」。価格10,450円（税込）、サイズ22.0～25.0cm、カラーはブラックとネイビー。

スリップ仕様で着脱がラクなのに、フィット感抜群。デニム素材の質感が可愛さも上品さも叶えてくれます♡

最後は、アーカイブをスケート仕様へ進化させた「ROADCLASSIC SK OX」。価格12,100円（税込）、サイズ23.0～29.0cm、カラーはパープルとブルー。

スエードを採用した耐久性と、モダンにアレンジされたデザインが魅力です。

こだわりの仕様で毎日の相棒にしたくなる一足

どのモデルも、CONVERSEならではの丁寧なつくりと履き心地へのこだわりが光っています。

「ALL STAR AGED CL」には高密度ウレタンフォームのインソールを搭載し、クラシックなルックスながら快適さも十分。

「CITYHIKE」シリーズはボリュームのある見た目に反して驚くほど軽く、デイリーに使いやすいのが嬉しいポイント。

「RIBBONSTRAP DM OX」は女性の“可愛い”を自然に引き出すデザインで、休日コーデの主役にも最適です。

「ROADCLASSIC SK OX」は耐久性の向上とバルカナイズ製法による美しいフォルムが、スケートシューズとしてもタウンユースとしても活躍します。

新作モデルで冬の足元に新しい風を

CONVERSEの新作4型は、クラシック、トレンド、フェミニン、スポーティの魅力をそれぞれに詰め込み、どんなスタイルにも寄り添うラインナップです。

こだわりのディテールや履き心地のよさが、冬のファッションをより楽しく、軽やかにしてくれそう。

お気に入りの一足を見つけて、寒い季節のコーディネートをもっと自分らしくアップデートしてみませんか♪