emmi×SHAKAの別注ブーツが登場♡高機能×旬カラーのTREK SHORT CHELSEA AT

冬のスタイリングに欠かせないブーツ。今年は、レディースブランドemmiからフットウェアブランドSHAKAとの別注モデル「TREK SHORT CHELSEA AT」が登場します。撥水性・難燃性を備えた高機能素材に加え、スニーカーのような快適な履き心地を叶える実力派。さらにemmiだけのニュアンスカラーが大人の装いにそっと馴染み、アウトドアにもタウンユースにも映える一足です。先行予約や発売日をチェックして、冬のおしゃれを一歩先取りしてみてください♪

高機能で快適♡別注ショートチェルシー

「TREK SHORT CHELSEA AT」は、撥水性と難燃性を兼ね備えたアッパーが特徴。急な雨やアウトドアシーンでも頼れる仕様で、タフさと軽やかさを両立しています。

グリップ力の高いATソールと、クッション性に優れたSHAKA IN-FOAMインソールを採用し、ブーツでありながらスニーカーのような軽快な履き心地に。

デザイン性と実用性を備えた一足は、アクティブに過ごしたい冬にもぴったりです。

BABYMONSTER×UT初コラボ♡魅力あふれるグラフィックT登場

emmiだけのカラーで冬コーデが旬顔に

別注モデルの最大の魅力は、ライトベージュ（LBEG）とダークグレー（DGRY）の2色展開となるemmi限定カラー。

やわらかなニュアンスが大人のコーデと好相性で、カジュアルからきれいめまで幅広くマッチします。

さりげなく配置されたemmiとSHAKAのWネームも、上品なアクセントに。価格は17,600円、サイズは22、23、24、25cmの4サイズ展開。

オンライン先行予約は12月2日(火)12:00から、全国直営店では12月4日(木)より発売されます。

冬の足元に“上質な軽さ”をプラスして

機能性もデザインも妥協したくない女性にぴったりのemmi×SHAKA別注ブーツ。

季節感を添えるカラーリングと抜群の快適さを兼ね備えた一足は、冬のおしゃれをより自由で心地よいものにしてくれます。

オンラインでは先行予約がスタートし、店舗でも順次発売されるので、気になる方はお早めにチェックを。

寒い季節の相棒として、毎日のコーデにそっと寄り添ってくれる頼れるブーツです♪