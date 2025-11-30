「おときさん」こと、歌手の加藤登紀子（81）が30日、TBS系報道番組「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。高市早苗首相の台湾有事を巡り「存立危機事態になり得る」と答弁し、日中関係が緊張状態にあることに関して、発言の撤回を要求した。

加藤は「高市さんに言いたいですね。（立民）野田（佳彦）さんは事実上、発言を撤回したと受け取ると言ったけど、そういうふうには聞こえてないわけで、高市さんにもう一度あらためて撤回してほしいですね」と切り出した。

加藤はその上で、 高市総裁が選出された先月、たまたま沖縄県にいたというエピソードに言及。「高市さんの言葉からすると、そんなことは思いたくないけど、防衛費をものすごく増強させて…。沖縄の人が離島に基地が作られているということにものすごく危機感を持っている。日本が防衛を増強するということは、逆に日本がやる気だということは、日本を攻撃目標にしてもいいよというようなことを言っているような結果になるので、非常に危機をあおるという状況がすでにあります。本気でやるという姿勢を高市さんが示しちゃったということなんですよ」と持論を展開。その上で、「これだけの影響があると分かったら、早いうちに、米中関係がいい関係にしようとしているうちに、早く撤回してほしい。はっきりと切り替えてほしい」とコメントしていた。