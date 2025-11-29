「折りたためるハンガー」で干す、取り外すが超快適に。大切な服の首元ももう伸ばさない
お気に入りの衣類ほど、ハンガーに掛けるたび首元が伸びてしまわないか心配ですよね。
首元をぐいっと広げてハンガーを通す瞬間の、あの小さな罪悪感を軽減してくれるのが、折りたたみ式ハンガー「Hanger Revolution」です。
首元のヨレを防ぐ。大切な1着を長持ちさせるための新習慣
Tシャツや繊細なニットの首元は、いわば衣類の表情を決める大切な部分。でもハンガーに掛けるときには、このデリケートな部分にどうしても負荷がかかってしまいます。
この問題を解決するのが、「Hanger Revolution」が持つ独自の折りたたみ機構です。
ハンガーのアームを閉じたスリムな状態で首元からするりと差し込み、内部で静かにアームを開いて固定。生地を引き伸ばすことなく美しく掛けることができるのです。
掛けるときも、外すときもワンアクションで完結
衣類への配慮は、掛けるときだけで終わりません。むしろ、毎日の洗濯物を取り込む作業にこそ、時間と手間がかかるもの。「Hanger Revolution」は、この「外す」という行為にも、快適な体験をもたらします。
通常のハンガーであれば両手で洋服を外す必要がありますが、「Hanger Revolution」ならハンガーの端を指先で軽くひねるだけ。たったそれだけのアクションで、衣類がサッと外れます。
ハンガーから抜き取る手間は、もはや過去のもの。乾いた洗濯物の山が、リズミカルなタスクへと変わりそうです。
永く愛用できる理由。大切な服を託せる、デザインと耐久性
「Hanger Revolution」のデザインは、トンボの羽やユリの葉といった自然界の造形から着想を得たもの。機能性から導き出されたフォルムはクローゼットにも馴染み、洋服の出し入れをストレスフリーにしてくれます。
お気に入りの服を、買ったときのままの美しい形で、より長く愛用していく。そんな丁寧な暮らしをハンガーから始めてみませんか？ 「Hanger Revolution」のさらなる活用法を、以下リンクより探ってみてください。
