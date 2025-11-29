Image: サラマトレーディング

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

お気に入りの衣類ほど、ハンガーに掛けるたび首元が伸びてしまわないか心配ですよね。

首元をぐいっと広げてハンガーを通す瞬間の、あの小さな罪悪感を軽減してくれるのが、折りたたみ式ハンガー「Hanger Revolution」です。

首元のヨレを防ぐ。大切な1着を長持ちさせるための新習慣

Tシャツや繊細なニットの首元は、いわば衣類の表情を決める大切な部分。でもハンガーに掛けるときには、このデリケートな部分にどうしても負荷がかかってしまいます。

この問題を解決するのが、「Hanger Revolution」が持つ独自の折りたたみ機構です。

Image: サラマトレーディング

ハンガーのアームを閉じたスリムな状態で首元からするりと差し込み、内部で静かにアームを開いて固定。生地を引き伸ばすことなく美しく掛けることができるのです。

Image: サラマトレーディング

掛けるときも、外すときもワンアクションで完結

Image: サラマトレーディング

衣類への配慮は、掛けるときだけで終わりません。むしろ、毎日の洗濯物を取り込む作業にこそ、時間と手間がかかるもの。「Hanger Revolution」は、この「外す」という行為にも、快適な体験をもたらします。

通常のハンガーであれば両手で洋服を外す必要がありますが、「Hanger Revolution」ならハンガーの端を指先で軽くひねるだけ。たったそれだけのアクションで、衣類がサッと外れます。

ハンガーから抜き取る手間は、もはや過去のもの。乾いた洗濯物の山が、リズミカルなタスクへと変わりそうです。

衣類がスッと取り出せる！新感覚の折りたたみ式ハンガーで時短＆衣類の保護を実現！ 7,580円 【数量限定 5％OFF】Hanger Revolution 20本セット 商品をチェックする

永く愛用できる理由。大切な服を託せる、デザインと耐久性

Image: サラマトレーディング

「Hanger Revolution」のデザインは、トンボの羽やユリの葉といった自然界の造形から着想を得たもの。機能性から導き出されたフォルムはクローゼットにも馴染み、洋服の出し入れをストレスフリーにしてくれます。

Image: サラマトレーディング

お気に入りの服を、買ったときのままの美しい形で、より長く愛用していく。そんな丁寧な暮らしをハンガーから始めてみませんか？ 「Hanger Revolution」のさらなる活用法を、以下リンクより探ってみてください。

Image: サラマトレーディング

Source: CoSTORY