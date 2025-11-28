こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「テレビで観られるコンテンツが物足りない」「せっかくの4Kテレビなのに、性能を生かしきれていない」――。そう感じたことはありませんか。

スマートフォンのように、テレビでさまざまな動画サービスやゲームを手軽に楽しめれば、家の時間はもっと豊かになるはずです。

そんな願いをかなえてくれるのが、Amazonから新たに登場した「Fire TV Stick 4K Select」です。世界中で多くのユーザーに支持されてきたFire TVシリーズの最新モデルで、4Kの高画質を手ごろな価格で体験できる、まさに「いいとこ取り」の一台を紹介します。

息をのむ4K高画質体験を、驚くほど手軽に

「Fire TV Stick 4K Select」は、その名の通り4K Ultra HDの鮮やかな映像に対応。さらにHDR10+にも対応し、光と影のコントラストや細部のディテールをより豊かに再現します。

セットアップは簡単。テレビのHDMI端子に挿してWi‑Fiにつなぐだけで、すぐに使い始められます。

観たいものが必ず見つかる、豊富なコンテンツ

対応するサービスやアプリを通じて、60万本以上の映画やTV番組にアクセス可能。

そのうち2万本以上は無料で楽しめますし、Prime Video・Netflix・TVer・U-NEXTへのアクセスも可能です。

リモコンのAlexaボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリを横断して作品を一度に検索。さらにFire TVはスムーズな動作で豊富なコンテンツを快適に視聴でき、パーソナライズされたおすすめも利用できます。

ゲーム機がなくても、本格的なゲームが楽しめるように

ゲーム機本体がなくても、「Fire TV Stick 4K Select」でXboxのクラウドゲームを楽しめるようになる予定です。

Xbox Game Pass Ultimateに加入すれば、Minecraft、Forza Motorsport、Grounded 2など、数百もの高品質なゲームがプレイ可能になり、家のリビングで家族や一人でもゲームが楽しめる環境を作り出せます。

声で操作、家でもっと便利に

Alexaに話しかけるだけで、天気予報のチェック、対応する照明（別売）の明るさ調節、音楽の再生など、スマートホームの操作も簡単。テレビの前での時間が、より快適で便利になります。

Fire TV Stick 4K Selectは、「4Kの高画質を楽しみたい方に」向けたモデル。手に取りやすい価格で、リビングをエンターテインメントのハブへと進化させます。

