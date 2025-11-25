¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè12Àá ¥È¥ê¥Î vs ¥³¥â »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè12Àá ¥È¥ê¥Î¤È¥³¥â¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î25Æü02:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥³¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¥ê¥Î¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥È¥ê¥Î¤Ï¥É¥¥¥Ð¥ó¡¦¥µ¥Ñ¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥·¥ê¥ë¡¦¥Ì¥´¥ó¥¸¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡¦¥é¥¶¥í¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥³¥â¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥³¥â¤Î¥Ø¥¹¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¢¥À¥¤¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥³¥â¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢45+2Ê¬¥È¥ê¥Î¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥Ö¥é¥·¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
52Ê¬¥³¥â¤¬µÕÅ¾¡£¥Ø¥¹¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¢¥À¥¤¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
58Ê¬¡¢¥³¥â¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¹¥â¥ë¥Á¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥á¥ë¥®¥à¡¦¥Ü¥¤¥Ü¥À¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥È¥ê¥Î¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ëー¥ë¥¹¡¦¥Ì¥¯¥ó¥¯¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
66Ê¬¡¢¥È¥ê¥Î¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Á¥§¥¶ー¥ì¡¦¥«¥¶¥Ç¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢¥·¥ê¥ë¡¦¥Ì¥´¥ó¥¸¥å¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥¢¥ó¥¸¥ç¥ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¶¥«¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ö¥Õ¥é¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
71Ê¬¥³¥â¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Þ¥¥·¥â¡¦¥Ú¥Ã¥íー¥Í¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ä¥³¥Ü¡¦¥é¥â¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-3¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥³¥â¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥ª¥¹¡¦¥É¥¦¥Ó¥«¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥¯¡¦¥±¥ó¥×¥Õ¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î76Ê¬¥³¥â¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥¥·¥â¡¦¥Ú¥Ã¥íー¥Í¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-4¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
78Ê¬¡¢¥È¥ê¥Î¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥É¥¥¥Ð¥ó¡¦¥µ¥Ñ¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥Ö¥é¥·¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ê¥åー¡¦¥Ì¥¸¥¨¡ÊFW¡Ë¡¢¥°¥Ó¥À¥¹¡¦¥®¥Í¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥³¥â¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥¥·¥â¡¦¥Ú¥Ã¥íー¥Í¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥·¥å¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
84Ê¬¡¢¥³¥â¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥¥¥ê¥Ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î86Ê¬¥³¥â¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥¥¥ê¥Ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-5¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥³¥â¤¬1-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥â¤Ï21Ê¬¤Ë¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¹¥â¥ë¥Á¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-25 04:50:20 ¹¹¿·