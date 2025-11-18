Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月18日は、MagSafe対応のiPhoneとAirPodsが同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Zapix 2-in-1 ワイヤレス充電器」が、昨日に発売開始ながらお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Zapix 2-in-1 MagSafe ワイヤレス充電器 15W Qi2認証 イヤホン iPhone ワイヤレス充電 マグネット式【卓上用/48°絶妙な視角 】 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ & AirPods対応 1mケーブル付き

UGREENの新作ワイヤレス充電器が20％オフ。充電アイテムが減ってデスク上がスッキリ

2025年11月17日に発売開始し、MagSafe対応のiPhoneとAirPodsが同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の新作ワイヤレス充電器「Zapix 2-in-1 ワイヤレス充電器」が、クーポン利用で20％オフとお買い得です。

充電ケーブルがいらないのでデスク上がごちゃごちゃせず、整理整頓された状態で使えて便利です。

ワイヤレスなのに最大15W出力とパワフル。iPhone 17 Proも急速充電できる

ワイヤレス充電規格「Qi2」を取得しており、最大15Ｗ出力でiPhoneを充電できます。

iPhone 17 Proなら、わずか30分で37%まで充電が完了。短時間で効率的に充電ができるので、忙しい日でも大活躍しますよ。

マグネットは強力で、充電中に位置ズレしたり落下する心配がありません。

ワイヤレスイヤホン充電部も最大5W出力の充電に対応。ワイヤレス充電対応のイヤホンやAirPodsもスピーディーに充電が終わります。

人間工学に基づいた設計で充電中のスマホ使用も快適。多彩な保護機能搭載で安全対策もバッチリ

スマートフォン充電部は人間工学にもとづいた48°の角度に固定。充電しながら動画視聴しても、自然と正しい姿勢になるので首が痛くなりにくいのもポイントです。

Thermal Guard温度管理システム搭載し、1秒間に200回温度をリアルタイム監視。異常発熱を検知して、出力を自動で調整するから安全に使えます。

他にも短絡保護、過電流保護、過熱保護、異物検出など多重保護機能を採用。夜間の充電や長時間使用しても安心。2年間のメーカー保証付きなのも嬉しいですね。

UGREENの新作ワイヤレス充電器があれば、毎日の充電がもっと快適になりますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月18日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

