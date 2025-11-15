韓国メディア「スポーツ朝鮮」がガーナ戦をレポート

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利した。

MF南野拓実、MF堂安律がゴールを決め、内容、結果ともに圧倒的なパフォーマンスを披露。この完勝劇に韓国メディアは「日本の勢いが恐ろしい」と伝えた。

北中米W杯出場をアフリカ予選首位突破で決めているガーナを相手に、日本は序盤から主導権を握った。前半16分、高い位置でボールを奪ったMF佐野海舟が起点となり、MF南野拓実のゴールで先制に成功。さらに1-0で迎えた後半15分、右サイドで構えていた堂安がMF久保建英のパスを受けると、左足を一閃。ニアサイドを射抜いた。試合はそのまま、2-0で終了した。

韓国代表が18日にこのガーナとの対戦を控えているなかで、韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「ブラジルに続いてガーナも撃ち破った」と大々的に取り上げると、記事の冒頭から「日本の勢いが恐ろしい」と触れ、10月に歴史的勝利を記録したブラジル戦（3-2）に続き、アフリカの強豪を圧倒したパフォーマンスに注目していた。日本代表は18日に、この日韓国代表に0-2で敗れたボリビア代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）