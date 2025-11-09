テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が9日放送され、一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演していた女優の今森茉耶（まや、19）の名前は冒頭のクレジットになかった。またオープニング映像も変更。急きょとなった編集にネット上ではさまざまな驚きの声が寄せられた。

8日、番組は公式サイトで20歳未満でありながら飲酒行為を行ったため今森の降板を発表。また同日に所属事務所は今森との契約を解除していた。

前週2日の放送は休止しており、この日が2週ぶりの放送。オープニング映像では、クレジットに今森の名前はなく、キャスト紹介のパートも変更。今森の姿は消えていた。

ところが戦闘シーンでは“変身後”のスーツ姿のゴジュウユニコーンが登場。番組最後の次回予告はなかった。

ネット上では「角乃が出ないだけでユニコーンは出る感じか」「OP変更、予告無し」「説明抜きにしれっと出てくるユニコーン」「急に変身後ユニコーンが出てきた以外はストーリーに違和感が無かったの凄い」「ゴジュウジャー、角乃の存在がなかったことになってたけど戦闘時は普通にユニコーンがいた」「次回予告がない…」「編集さん、お疲れ様でした」と、さまざまなコメントが寄せられた。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士となる一河角/ゴジュウユニコーンを演じていた。

今森をめぐっては9月に、一部週刊誌で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。