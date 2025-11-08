今季まで巨人でコーチを務め、来季から日本ハムの野手コーチに就任する松本哲也氏が7日、本拠地・エスコンフィールドで就任会見を行った。

新たな役職となる野手コーチとして、守備と走塁を中心に内外野問わず、総合的な指導をしていく。この日の秋季キャンプでチームに初合流し「若い選手が多くて、活気のあるチームだと外から見ていた。今日に入ってみて、元気もあって楽しそうにやっていたので、凄いなじみやすそう」と笑顔を見せた。

巨人での現役時代は1メートル68と小柄ながら、09年には新人王とゴールデングラブ賞を受賞。俊足を生かした守備と小技で同年のリーグ3連覇を支えた。“強化指定選手”として挙げたのが、同じ俊足で左の外野手かつ大型ではないという共通点の多い五十幡と矢沢だ。「まだまだ若いのでこれからの選手だし、伸びしろがある。足が速いという部分ではスチールであったりを伸ばしてあげられたら」と見据える。

五十幡は今季、キャリアハイの25盗塁をマーク。レギュラーを獲得できればタイトルを狙えるポテンシャルはあり「レギュラー獲った中で盗塁王を獲れるチャンスは十分にある。こちらも後押しできるようにやっていきたい」と力を込めた。

会見に同席した栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーは「守りや走塁だったり、一番考えてやらないといけないところを充実させるのはテーマとしてあった。球界全体を見渡して、そういうところがきちんとできる」と期待。自身の経験を余すことなく伝え、新庄監督悲願のリーグ優勝へ力を尽くす。（田中 健人）