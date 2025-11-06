ド軍狙うFAの目玉に“懸念点”　600億円超え契約の可能性も「レンドンを彷彿とさせる」

ドジャースがタッカーを獲得する上での懸念点とは(C)Getty Images

　ドジャースが今オフのFA市場の目玉とされるカイル・タッカー（カブス）の獲得に動く可能性があり、本命と目される。

　そんな中、米スポーツ専門局『ESPN』もタッカーに最適な球団としてドジャースを挙げている。今季は6月に右手を骨折し、9月にはふくらはぎを痛めるケガに見舞われる中、136試合で打率.266、22本塁打、73打点、OPS.841の成績を残した。

　28歳の外野手は4億ドル（約613億円）の契約を手にする可能性があると報じられているが、「彼のこれまでの活躍は素晴らしいものの、どこかアンソニー・レンドンを彷彿とさせるところがある。タッカーはこれで2年連続で負傷しており、まもなく29歳になる」と指摘している。

　「彼のスピードや守備範囲を示すスタットキャストの指標も優れておらず、通常4億ドルの契約に期待されるような『フランチャイズの顔』となるタイプの個性も持ち合わせていない」と、懸念点を並べた。

　その上で「ドジャースはこれほど巨大な契約をさらに引き受けることができるだろうか？」と投げかけたが、今季はマイケル・コンフォートが全く戦力にならなかったことなどを考慮し、「ドジャースは『資金を使う意志』と『ニーズがある』という点で、最も適した球団と言える」と主張している。

