ド軍狙うFAの目玉に“懸念点”　600億円超え契約の可能性も「レンドンを彷彿とさせる」

ドジャースがタッカーを獲得する上での懸念点とは(C)Getty Images

ドジャースが今オフのFA市場の目玉とされるカイル・タッカー（カブス）の獲得に動く可能性があり、本命と目される。

そんな中、米スポーツ専門局『ESPN』もタッカーに最適な球団としてドジャースを挙げている。今季は6月に右手を骨折し、9月にはふくらはぎを痛めるケガに見舞われる中、136試合で打率.266、22本塁打、73打点、OPS.841の成績を残した。

28歳の外野手は4億ドル（約613億円）の契約を手にする可能性があると報じられているが、「彼のこれまでの活躍は素晴らしいものの、どこかアンソニー・レンドンを彷彿とさせるところがある。タッカーはこれで2年連続で負傷しており、まもなく29歳になる」と指摘している。