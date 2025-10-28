【トイレのマナー】クロワッサン状態のペーパーに濡れた床？最悪の公衆トイレでワイドパンツを後悔した男の悲劇【作者に聞く】
【漫画】これが「最悪なトイレ」での出来事だ…
哀愁漂うタッチの漫画でサラリーマンの日常を発信している漫画家の青木ぼんろさん(@aobonro)が、働く誰もが経験するシーンを漫画化し、多くの共感を呼んでいる。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」をテーマに、実際の体験談とともに紹介する。
■トイレは「人間性がもろに出る」場所
青木さんの作品にはたびたびトイレのエピソードが登場するが、青木さん自身はあまり意識していなかったという。しかし、「言われてみるとトイレのネタが多いかもしれませんね」と納得した様子だ。
その理由を、「やっぱりトイレってプライベートな空間なので、使う人の人間性がもろに出るんだと思います」と分析した。誰も見ていない場所だからこそ、その人の本質が現れるという考えである。
非常に使いにくいクロワッサンのようなトイレットペーパーに出くわしたときの対処法についても聞いた。青木さんは、「時間があるときは正常に戻すよう、層になっている部分を破いたりするんですが、時間のないときは細いまま使ってしまいます」と語り、自身も「（クロワッサンの）段差を大きくしてしまいます」と、使いにくさをさらに加速させてしまう行為を告白した。
■「神様は見ている」という意識
トイレを使うときに気を付けていることについて、青木さんは「『トイレには神様がいる』というような言葉があるように、誰も見ていない空間だからこそ、神様は見ているよと思いながら使用してますね。きれいに使いましょう」と、日常使いの場所こそ大切に使うべきだと主張した。
普段使いをする場所こそ、きれいに大切に使うべきである。青木さんは今後も、“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活の光景を漫画で描き続けるという。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
