【タカノフルーツパーラー】アトレ吉祥寺店限定メニュー登場！1周年フェアで秋の味覚を堪能

「タカノフルーツパーラー アトレ吉祥寺店」が、10月23日（木）でオープン1周年を迎えます。これを記念して、マスクメロンや栗を使用した限定メニューが登場♡さらに、期間限定でポイントカード2倍フェアも実施。吉祥寺の中心で味わう“特別なひととき”を彩る、旬のフルーツスイーツが勢ぞろいです。この秋は、タカノフルーツパーラーならではの上質な味わいで、ご褒美ティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

タカノフルーツパーラーの限定メニューで秋を満喫

アトレ吉祥寺店では、1周年を記念してマスクメロンや栗を贅沢に使ったスイーツを展開。

「マスクメロンパフェ＆ロールケーキプレート（税込2,750円）」は、コーヒーまたは紅茶付きで10月31日（金）までの限定提供。みずみずしいマスクメロンの芳醇な香りと、上品な甘さが広がる贅沢な一皿です。

さらに、「栗のショートケーキ～モンブラン仕立て～（税込2,420円）」は11月30日（日）まで登場。

ふんわりスポンジと2種類の栗を重ね、カラメル香るマロンクリームで仕上げた一品。秋の味覚を存分に楽しめます♪

ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！

1周年を記念した2倍ポイントフェアも開催

限定メニューとあわせて注目したいのが、「タカノポイントカード2倍ポイントフェア」。

11月1日（土）～11月15日（土）の期間中、アトレ吉祥寺店限定で実施されます。通常よりお得にポイントが貯まるこの機会に、お気に入りのスイーツを楽しみながら賢くご褒美タイムを♡

なお、水曜・日曜の通常2倍ポイントサービスとの併用はできませんのでご注意を。

アトレ吉祥寺で味わう、果実と笑顔あふれる1周年記念

「タカノフルーツパーラー アトレ吉祥寺店」は、明るく落ち着いた店内で、旬のフルーツと紅茶を楽しめる癒しの空間。パフェやケーキだけでなく、ランチやナイトメニューも充実しています。

1周年の特別フェア期間中は、限定スイーツとともに心満たされるひとときを。フルーツの甘みが季節を彩るこの秋、吉祥寺で贅沢なデザート時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡