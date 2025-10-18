Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¢¥ß¥Ë¾æ¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþµÓ¸«¤» °µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÝ¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46»³ºêÅ·¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤»Ñ¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ºê¤Ï¡¢¥Ü¥¢¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï±Ô¤¤»ëÀþ¤ÇÉ½¾ð¤ò·è¤á¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ºêÅ·¡¢°µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
