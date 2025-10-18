¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÏËÜÅö¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤¿!?¡ÈÀê¤¤¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Î¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤Ê¤É¤Ç²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤Ä«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡Öº£Æü¤ÎÀê¤¤¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤ÊÀê¤¤¤Ç¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¤¬¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¹â¹»À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤µ¤¯Ê¼±Ò(@sakubetaro)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎJK¤Ï¤½¤³¤½¤³¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÏÃ¡×¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡ÈÉÔ¹¬¤ÎÏ¢Â³¡É¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬½¨°ï¤ÊËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤µ¤¯Ê¼±Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎJK¤Ï¤½¤³¤½¤³¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÏÃ¡×¤Ï¡¢Àê¤¤¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤1Æü¤ò²á¤´¤¹½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»Ñ¤ò¡¢¡ÖSideA¡×¤È¡ÖSideB¡×¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ºî¼Ô¤Î¤µ¤¯Ê¼±Ò¤µ¤ó¤ËÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¼«Ê¬¤ÏÁªÂò¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡Ø¤¤¤Þ¤Î¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤â¤·¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼Â¤Ï¹ó¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éº£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¡ÖSideA¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÔ¶ø¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖSideB¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Ï¡Ö¡È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àê¤¤¤¬¼Â¤ÏËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¤±»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤ÎÀ×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉÁ¤Êý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ï·ë¶É¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡ÈÉÔ±¿¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Âç¶Ú¤Î¾ðÊó¤À¤±ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÆÉ¼Ô¤¬¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹±é½Ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁªÂò¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤³¤½¤³¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¿¿¼Â¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤µ¤¯Ê¼±Ò(@sakubetaro)
