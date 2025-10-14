スタイルも快適さも手に入る！【ニューバランス】の万能スニーカーで毎日が軽やかに。Amazonで販売中！
クラシカルな足元で差をつける！【ニューバランス】のレトロランニング風スニーカーが登場。Amazonで販売中！
ニューバランスランニングシューズのアイデンティティを継承しながら、レトロランニングシューズのエッセンスを取り入れた「515」から新色が登場。スエードとメッシュのコンビネーションアッパーがクラシカルな表情にスポーティな印象を与え、シーズンレスに履きこなせるカラーが幅広いコーディネートに組み合わせやすい一足。
レトロな雰囲気が魅力の一足。スエードとメッシュの組み合わせが、見た目のクラシックさと通気性を両立している。
定番のレースアップ式で足にしっかりフィット。軽量設計で長時間の歩行も快適にサポートしてくれる。
ニュアンスあるブラックカラーが、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートにマッチする。
季節を問わず使いやすいデザインで、普段履きからお出かけまでさまざまなシーンで活躍する。
