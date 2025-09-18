aiko¡¢·ëº§È¯É½¤ÎKing Gnu°æ¸ýÍý¤Ø¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¡Ö4Ç¯Á°¤Î¤ªÊÖ¤·¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û²Î¼ê¤Îaiko¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦King Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°æ¸ýÍý¤Ø½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaiko¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î½ËÊ¡Åê¹Æ
¤³¤ÎÆü¡¢°æ¸ý¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢aiko¤Ï¡Ö¤¨¡¢°æ¸ý¤¯¤ó·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡ª¤¦¤ª¤ª¤ª¤©¤©¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È°æ¸ý¤Ø½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
aiko¤È°æ¸ý¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤ÎÂÐÃÌ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¡£°æ¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢aiko¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖKing Gnu°æ¸ýÍý¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ëaiko¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ´¿·Þ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Çaiko¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯12·î¤Ëaiko¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¨¡¢aiko¤µ¤ó·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡ª¤¦¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½ËÊ¡¡£aiko¤¬¡Ö°æ¸ý¤¯¤ó¡ª·ëº§¤·¤¿¤è¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·²Î¤ª¤¦¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤ ²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢aiko¤Ë¤è¤ë½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²áµî¤Î°æ¸ý¤Î¹½Ê¸¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£´ò¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö4Ç¯Á°¤Î¤ªÊÖ¤·¡ª¡©¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¡×¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤ÎÊÖ¿®¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡aiko¡¢°æ¸ýÍý¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡
