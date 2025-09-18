送料0円キャンペーンも！PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025

「プレミアムバンダイ」では、「プレバンの日」を祝うイベントとして、『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』を2025年10月6日(月)11時よりオンライン開催します。

PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025

開催日時 ： 2025年10月6日(月) 11:00〜2025年10月13日(月・祝) 20:59

主催 ： BANDAI SPIRITS EC戦略部

■『プレバンの日』とは

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2024年に、「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形がそれぞれ「10」「13」の組み合わせに見えることから、10月13日を「プレバンの日」と制定しました。

2025年より「プレバンの日」を記念したオンラインイベント『プレバンフェス』を開催します。

Point1： フェス開催に合わせた注目の商品

▼『プレバンフェス2025』注目商品の一部を紹介

開催期間中に受注・商品情報解禁予定の商品を一部紹介します。

※開催に先んじて、受注が開始している商品もあります

●CSM変身ベルト アークルver.25th

●ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY’25 -

●TAMASHII NATIONS 「CLUB TAMASHII MEMBERS」優先販売商品

この他にも、お得なキャンペーン・注目商品も多数ラインナップ予定です。

商品のくわしい情報は2025年10月6日(月)の『プレバンフェス2025』開始時に公開します。

Point2： 参加型企画を多数用意

▼FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―

2025年10月6日(月)11時スタート！

FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―

これまでのプレバンを語り、未来のプレバンをともに創る、皆様の声をお聞かせください。

2025年は「スキ」をキーワードに、日替わりで展開するテーマに対して投票・投稿等のアクションができるような、みんなで楽しめる企画と会場サイトを準備します。

Point3： 2025年もお得なキャンペーン

▼送料0円キャンペーン

ご好評につき2025年も「送料0円キャンペーン」を実施します。

「プレミアムバンダイ」で対象商品を1,500円(税込)以上購入いただくと、送料が「プレミアムバンダイ」の負担となります。

期間は後日発表します。

(C)石森プロ・東映

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)創通・サンライズ

