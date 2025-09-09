Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼Å¾Íî¡¢0ºÐ½÷»ù¤¬Æ¬¤¬¤¤¹ü¤òÀÞ¤ë¡¡Âçºå»Ô
Âçºå¡¦¥¥¿¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ëÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢0ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬ÃÏ²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÂçºå»ÔËÌ¶èÃæºêÀ¾¤Ë¤¢¤ëÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢9ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡ÖÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î1³¬¤«¤é¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢0ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬ÃÏ²¼1³¬¤ÎÉôÊ¬¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤¬¤¤¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¤¹¡£
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤È3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¤·¤¿¼Ö¤òºÜ¤»¤¿¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ç¤¤¿·ä´Ö¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬Íî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏºåµÞ¡¦ÂçºåÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½300¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£