忙しい日に、電子レンジでパパっと完成させられる副菜があると助かりますよね。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんが、とろっとしたナスに香ばしいゴマだれが絡んだ「ナスのバンバンジー風サラダ」をご紹介！ コクがあるのにさっぱり食べられるのがポイントです。

レンチンで簡単！ナスの「バンバンジー風」サラダ

9月下旬ごろ〜出回る「秋ナス」は、夏のナスに比べて皮が薄く、皮ごと調理におすすめ。

【写真】ナスは丸ごとレンチンでOK！

今回は、そんなナスをレンチンでとろっとろに調理し、香ばしいゴマダレを絡めた一品をご紹介します。お好みのサラダにのせるだけで、食べ応えのある副菜に。コクがあるけどさっぱりした味わいが夏にもぴったりです。

●ナスのバンバンジー風サラダ

【材料（1人分）】

ナス 1本

A［すりゴマ大さじ3 砂糖大さじ1 ゴマ油大さじ1 マヨネーズ大さじ1 酢大さじ1 味噌大さじ2］



【つくり方】

（1） ナスのヘタを切り落としラップで包み、電子レンジ（600w）で3分加熱する。硬い場合は、追加で加熱する。加熱ができたら氷水に入れ冷やす。

（2） ナスが冷えたらラップを外し、食べやすい大きさに縦に手で割き、半分の長さにカットする。ほどよく水気を絞っておく。

（3） ボウルにAを入れてよく混ぜ合わせ、ナスを追加し和える。

（4） お好みのサラダの上にのせたら完成。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください