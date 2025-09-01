全米オープン

テニス全米オープンの男子シングルスに出場したカミル・マイクシャク（ポーランド）が、少年ファンと心温まる交流を明かした。現地8月28日の2回戦で勝利し、少年に帽子をプレゼントしようとしたところ、男性に強奪されるまさかの事態が発生していた。

同9位のハチャノフ（ロシア）をフルセット死闘の末に撃破した試合後。“事件”は起こった。ファンのサインに応じていたマイクシャクが、少年ファンに帽子をプレゼント。しかし、隣にいた男性に強奪されてしまった。米紙「ニューヨーク・ポスト」は公式Xに、「全米オープンで小さな子どもからカミル・マイクシャクの帽子を奪った男性、ネットで大騒動に」として、決定的瞬間の写真を添えた。

Xには海外ファンから批判が殺到。「極悪非道」「とんでもなく不愉快」などと書き込まれた。この件を把握したマイクシャクは、自身のインスタグラムで「みんな、試合にいたこの少年を見つけるのを手伝ってくれないかな。もし自分だ（もしくはこれを見たご両親）ということであればDMを送ってください」と呼びかけていた。

願いは通じ、少年と交流できたようだ。インスタグラムのストーリー機能で、再会時の映像を公開。「今日のウォームアップの後、良い出会いがあったよ。誰かわかる？」「こんにちは、世界！ ブロック（少年の名前）と一緒に、素敵な1日を過ごしてね！」と記していた。「ニューヨーク・ポスト」によると、犯人はポーランド企業のCEOだという。



