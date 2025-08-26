日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２６日、１０月１４日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ２０２５において、日本代表の対戦相手がブラジル代表に決定したと発表した。

ブラジル代表はＦＩＦＡランキング５位で日本は同１７位。過去の対戦成績は０勝１１敗２分と、いまだ勝利がない相手だ。

サッカー日本代表森保一監督（５７）はＪＦＡを通じて「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったＪＦＡ関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から感謝申し上げます。うれしさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません。ブラジル代表は誰もがイメージできるように全ての選手が全ての分野においてクオリティーが高く、また高強度の中でも自分たちがやりたいプレーを確実に行えるしたたかさを兼ね備えている、言わずもがなトップレベルの対戦相手となると思います。われわれ日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」とコメントした。

また、同試合はテレビ朝日系列にて全国生中継、ＡＢＥＭＡで生配信される。