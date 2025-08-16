「リゾートホテルのような豪華船」

太平洋フェリーは、国内有数の長距離フェリーです。名古屋港〜仙台港〜苫小牧西港1330kmを約40時間かけて運航しており、豪華なサービスでも知られています。保有するフェリー3隻のうち、今回は大型の「きそ」に乗船します。2005（平成17）年に就航。この名前を持つフェリーとしては2代目です。

【超豪華！】「きそ」の船内と客室をたっぷり見る（写真）

仙台港19時発・苫小牧西港行きに乗船します。出発する仙台港フェリーターミナルは、JR仙台駅から連絡バスが運行されており便利です。17時46分の時点で、ターミナルには127人の乗船客が待っています。中には子どもの姿も見られました。

仙台港に停泊している「きそ」を眺めます。総トン数1万5795t、全長199.9m、最大速力26.73ノット（49.5km/h）で、外から見ても迫力があります。旅客定員768人、トラック183台、乗用車113台を搭載できる大型フェリーです。

18時15分乗船開始。デビューから20年がたちますが、エントランスの豪華さには感心します。

コンセプトは「南太平洋のしらべ」、デザインは「リゾートホテルのように優雅で洗練された豪華船」とウェブサイトにありますが、決して過大表現ではありません。現役大型フェリーでもトップクラスのゴージャスで重厚な雰囲気です。エントランスのある5階はショップ、ゲームコーナー、キッズルーム、カラオケスタジオ、展望大浴場、喫煙室、自販機スペースがあります。

客室は、2等和室、B寝台、S寝台、1等客室（バリアフリー対応洋室／和洋室／和室）が備わります。

2等和室は開放型のカーペット敷き。B寝台は長さ2m、幅80cm、高さ77cmの区画がロールカーテンで仕切られており、電源コンセントも備わります。S寝台も同様の設備ですが、テレビが付きます。

1等客室はシャワー、トイレ、冷蔵庫を備えた個室で、定員は和洋室が3人、和室が3〜4人です。広さはいずれも17平方メートル。和洋室はベッド、和室は布団です。

6階に上がります。スタンドコーナー「マーメイドクラブ」と、シアターラウンジ「サザンクロス」、レストラン「タヒチ」が配置されています。

スタンドコーナーにはピアノも置かれており、その日は音楽家が演奏していました。なお、軽食を提供するカウンターも備わります。シアターラウンジは、筆者（安藤昌季：乗りものライター）の乗船時は夜に音楽イベント、朝に映画上映が行われていました。

レストランは、リゾートホテルのような内装です。料理はバイキング形式で、筆者の乗船時は和食中心のメニューでした。どちらかと言えば大人向けで、カレーやハンバーグのような子ども向けメニューは少ない印象。内容は季節によって変わるようですが、スタンドコーナーで子どもにカレーを食べさせていた家族が何組かいた理由を理解できました。

他とは一線を画した「目玉」客室

6階の1等客室は、定員2人、広さ12平方メートル、ツインベッド、シャワー付きで、他の1等客室と同じです。また、特等洋室もあります。広さは17平方メートルで、定員は2〜3人。1等との大きな違いは、シャワーではなく、バスルームであることです。



太平洋フェリー「きそ」の最高級客室「ロイヤルスイート」（安藤昌季撮影）



そして、豪華客室の「セミスイート」「スイート」「ロイヤルスイート」もこの階に配置されています。このスイート3クラスは、レストランの食事が無料サービスです。独立したトイレや窓のある浴室も備わります。

セミスイートは32平方メートル、定員2〜3人。クローゼット内に並ぶワイングラスが高級感を演出します。じゅうたんもふかふか。お茶のカップはノリタケ、スプーンはサントリーニとブランドもの。船長からのメッセージカードも特別感を演出します。

セミスイートとほぼ同等の設備を持つのが、スイートです。違いは、スイートが角部屋なので、視界がより広いという部分。定員は2〜3人です。

そして目玉の客室が、ロイヤルスイートです。他のスイートとは一線を画したこげ茶色の重厚な内装。寝室と居室が完全に分離され、テレビもそれぞれに備わります。1室の床面積が52平方メートルというのは、日本一の広さといえます。「いしかり」のロイヤルスイートも同等ですが、高級感という意味では「きそ」の方が上だと感じます（取材なので、下船後に「きそ」の全設備を見せていただきました）。

なお、筆者はスイートに宿泊しました。ベッドの寝心地も抜群です。ただ、揺れの少なさや静粛性は、他社の最新鋭船の方がやや上と感じました。豪華な設備や内装も感心しましたが、道具立てとして、シャンプーやリンスは独立して高級品を置いた方が、より非日常の物語を感じられるように思えました。また、テレビは、ベッドで寝ながら見るにはやや小さく思えます。

7階は、特等和室が備わります。19平方メートル、定員2〜3人、バスルーム付きの個室です。

仙台港から北海道を目指して北上していた「きそ」は、翌日の定刻11時、苫小牧西港フェリーターミナルに到着しました。豪華な設備、豊富な船内イベントは2025年現在でも十分に魅力的でした。強いて言うなら、新婚旅行などでの利用も多いとメディアで報じられているので、「豪華個室向けの特別なサービス」や、レストランの素晴らしい内装に見合ったコース料理があっても良いのでは、と感じました。