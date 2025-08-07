「変わらず美しい」長谷川京子、鍛えられた美腹筋際立つおなか丸出しコーデ公開「最近写真が恥ずかしい」
俳優の長谷川京子さんは8月4日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露しました。
【写真】長谷川京子の鍛えられた腹筋
ファンからは「笑顔がすっごく可愛いですね」「腹筋+ボーダーかっこいい」「変わらず美しい」「笑顔が素敵」「カッコいい」「かわいい」「腹筋憧れます」「絶世美人」と、称賛の声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】長谷川京子の鍛えられた腹筋
「腹筋+ボーダーかっこいい」長谷川さんは「あ、気がついたら8月だ！！」とつづり、自身の写真を3枚載せています。丈の短いトップスとデニムを着用した姿です。1枚目では鍛えられたおなかがあらわに。抜群のスタイルであることが分かります。また「#最近写真が恥ずかしい」とハッシュタグを添え、2、3枚目では照れたような表情も見せました。
おしゃれな長谷川さん日々のInstagramでは、おしゃれですらりとしたスタイルを多数公開している長谷川さん。美しい肌がのぞく姿も目立ちます。気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:中村 凪)