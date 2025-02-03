¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬47¡óÁýÎÌ¡£¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×1½µÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ò²ð¡ª
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2025Ç¯2·î3Æü¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È3½µ´ÖÏ¢Â³¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£»Ë¾åºÇÂç¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó......¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡¦4Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÂè1½µ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÀ¹¤ê¤¹¤®...
Âè1½µ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï9ÉÊ¡£
¡ü2·î3ÆüÈ¯Çä
¡¦Uchi café¡¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ê227±ß¡Ë
Áí½ÅÎÌ¤¬½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªËþÊ¢Ç»¸üÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡Ê697±ß¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÎÌ¤¬½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü2·î4ÆüÈ¯Çä
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¹âºÚÌÀÂÀ¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê167±ß¡Ë
Áí½ÅÎÌ¤¬1·îÈ¯Çä¤Î½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¾È¾Æ¥Á¥¥ó¤¿¤Þ¤´¡Ê354±ß¡Ë
¾È¾Æ¥Á¥¥óÎÌ¤¬½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Æ¤ê¤ä¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê192±ß¡Ë
¥Ñ¥Æ¥£¤¬½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªÄ¾²Ð¤ÇßÕ¤Ã¤¿¾ÆÆÚÊÛÅö¡Ê592±ß¡Ë
¾ÆÆÚ(¶ñºà)¤¬½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦·ª»³ÊÆ²Û¡¡¤Ð¤«¤¦¤±¡¡ÀÄ¤Î¤ê47%°Ê¾åÁýÎÌ¡¡28Ëç¡Ê257±ß¡Ë
Ëç¿ô¤¬25Ç¯3·î11Æü°Ê¹ß¼è°·¤¤Í½ÄêÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÉÔÆó²È¡¡¥ß¥ë¥¡¼¡¡47%ÁýÎÌ¡¡147g¡Ê221±ß¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡Ê¸ÄÁõ»æ¹þ¤ß¡Ë¤¬½¾ÍèÉÊ¡Ê100g¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»³Ë§À½²Û¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡¡47%ÁýÎÌ¡¡74g¡Ê152±ß¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¤¬½¾ÍèÉÊ¡Ê50g¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ47%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£