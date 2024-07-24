ÂçµÜFWÃæÌîÀ¿Ìé¡¢¾ÂÄÅ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡Ö¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÃæÌîÀ¿Ìé¤¬¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£24Æü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÂÄÅ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö9¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤ÎÃæÌî¤Ï2018Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¡£2019Ç¯5·î¤«¤éÆ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂçµÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç7»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿ÃæÌî¤ÏÂçµÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¶¦¤ËJ2¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¾ÂÄÅ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÌîÀ¿Ìé¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤Ç°é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ÂÄÅ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡J2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÂÄÅ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö9¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤ÎÃæÌî¤Ï2018Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¡£2019Ç¯5·î¤«¤éÆ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂçµÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç7»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¶¦¤ËJ2¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¾ÂÄÅ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÌîÀ¿Ìé¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤Ç°é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ÂÄÅ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡J2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×