´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤Îà¥È¥é¥Ö¥ëáÊóÆ»¤ËÂ³¡¹È¿±þ¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Ñ¤Ï¡©¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°ËÅì¤Ï½µ´©¿·Ä¬¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£³£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£³¡½£±¤È²÷¾¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤¬¤é¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢ÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ»ö¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¡£Âç¼êÄÌ¿®¼Ò¡ÖÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬¡ÖµÄÏÀ¤Î°ËÅì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ»æ¡Ö»ÔÌ±ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅì½ãÌé¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ñ¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¤òÁÈ¤ß¡Ö°ËÅì½ãÌé¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç¹õÃì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£