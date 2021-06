森の隣に住んでいるという女性は小鳥たちのために庭に給餌器を用意していたが、そのエサを盗むリスに頭を抱えていた。リスを傷つけることなくエサを守るにはどうしたらいいかと考えた結果、リスが登ってくるポールに潤滑剤を塗ることを思いついた。見事にリスからエサを守ることができた瞬間が動画で捉えられており、その姿に笑いの声が寄せられている。『Fox News』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

英サフォーク州イプスウィッチ在住のサリー・ストラニックスさん(Sally Stranix、64)は自宅の庭に鳥の給餌器を設置しており、時折やってくる小鳥たちを眺めて楽しんでいる。

そんなサリーさんのささやかな楽しみを、近くの森に住む食い意地の張ったハイイロリス(gray squirrel)たちが邪魔をする。ポールを器用に登り、そこにぶら下がる給餌器のエサを奪っていくのだ。

困ったリスたちの行動をどうにかして止めさせたかったサリーさんは、リスたちを傷つけない簡単な方法はないかと思案した。

そこで思いついたのが、潤滑剤としても用いられるワセリンを使用するアイディアだった。これが予想外に上手くいき、ワセリンのトラップに引っかかったリスの様子をサリーさんはカメラに収めた。

動画には、給餌器が下がっているポールにしがみつく1匹のリスの姿が映っている。リスが上の方まで登ると、スーッと静かにずり落ちていく。このポールにワセリンが塗られているそうで、リスは何度も登り続けるがそのたびに滑り落ちてしまう。

リスはなぜこの現象が起きているのか分からないようで、ずり落ちるときは動きを止め、呆然としながらゆっくりと下がっていく。

この動画を見た人からは「これは最高だよ」「スローモーションのように落ちていくね」「可愛いけど笑っちゃう」など笑いの声が寄せられていた。

サリーさんは「普段は大人のリスがやってくると給餌器に直接飛び移っているので、動画に映っているポールを登るリスはまだ若くて体の小さな個体だと思います。ここ数週間ワセリンを塗って効果を試していて、リスが給餌器まで到達できなくなったようです。しかしリスは戻ってきてエサを取ろうとしていますよ」と状況を話している。

サリーさんは、ワセリンのアイディアを思いつくまではリス除け専用のグッズを購入しようか悩んでいたが、まずは家にあるもので試してみることにしたそうだ。

一緒にいた孫たちとこの光景を笑っていたというサリーさんだが、同様にリス除けとしてワセリンを用いる人が多いようで、専門家は森林動物たちへの影響を懸念している。

米メイン州に拠点を置く野生生物研究センター「Center for Wildlife Studies」は「石油系の製品(ワセリンなど)や潤滑剤がリスの手などに付いたまま給餌器を登ってしまった場合、鳥の羽を傷つけてしまう恐れがあります」とワセリンを使うことの問題点を明かした。

また対策案としては、ポールにばねを巻きつけてリスが登れないようにするか、傘のような部品を取り付けてリスが給餌器に到達できないようにするなどの方法が推奨されている。画像は『Fox News 2021年6月23日付「Woman stops squirrel thief by using Vaseline on bird feeder: ‘They’re so greedy’」(iStock)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)