【モデルプレス＝2024/05/07】モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは7日、2024年5月22日（水）より全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、コーヒー、紅茶、オレンジジュースの価格を改定することを発表した。【写真】ミスド、「ポン・デ・リング」など人気ドーナツ10円値上げモスバーガー、一部ドリンク価格を改定昨今の世界的な天候不順の影響などによる原材料の調達コストの上昇を理由にあげ、同社は「お