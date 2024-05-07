１４歳年下の２０代一般男性との再婚を昨年発表したタレントの新山千春（４３）が７日までに自身のインスタグラムを更新し、１７歳の長女・もあさんとの親子ショットを公開した。２人は６日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月曜〜金曜・午前１１時５０分）の「芸能人親子スペシャル」に出演した。「もあと生放送は初挑戦で、２人でかなりドキドキしてたんだけどスタジオの雰囲気がすごくあったかくてまさにぽかぽかあっとい