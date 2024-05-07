これまでの恋愛遍歴の中で彼氏に浮気されることが多いなら、何かしら自分にも原因があるのかも。もちろん浮気する男性が絶対に悪いのですが、女性側としても原因やきっかけは作りたくないでしょう。そこで今回は、浮気される女性ほど「口にしているセリフ」を紹介します。「面倒くさい」「なんでもいい」無意識に口にしがちで、意外と男性が不快感を覚える女性のセリフが「面倒くさい」「なんでもいい」です。男性はこのセリフを頻