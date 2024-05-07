歌手の長渕剛（67）が、肺気胸を発症し、療養することが7日、公式サイトで発表された。【写真】「ヤバイすよその肉体」「超カッコいい」筋骨隆々な表紙カットなどサイトでは「この度、長渕剛が左気胸を発症し、4週間の療養が必要との医師の判断のもと、5/9（木）『須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL TREASURE長渕剛SPECIAL』ゲスト出演を見合わせることとなりました」と伝えた。続けて「直前のご連絡となりましたことを、心