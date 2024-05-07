東京ドームで３４年ぶりに開催されたボクシング興行で世界スーパーバンタム級４団体統一王座を防衛した井上尚弥（３１＝大橋）らの一夜明け会見が７日、横浜市内の大橋ジムで開かれた。同ジムの大橋秀行会長は、チケット完売の観衆４万３０００人を集める成功を収めたことで、再度のドーム興行開催に意欲を示した。前夜は無敵の?モンスター?井上がＷＢＣ同級１位の?悪童?ルイス・ネリ（２９＝メキシコ）に初回にキャリア初のダ