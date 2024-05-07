任天堂が７日発表した２０２４年３月期連結決算は、最終利益が前期比１３・４％増の４９０６億円となり、過去最高を更新した。人気ゲーム「ゼルダの伝説」の新作ソフトがヒットしたほか、「スーパーマリオ」シリーズのアニメ映画の公開が寄与した。売上高は４・４％増の１兆６７１８億円だった。２５年３月期については、売上高が前期比１９・３％減の１兆３５００億円、最終利益が３８・９％減の３０００億円を見込む。