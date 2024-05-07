中央アジアのキルギス共和国で開催されていた文化フェスティバルで今月2日、アイスクリームを販売していたトラックが群衆の中に突っ込み、少なくとも子供29人が重軽傷を負った。トラックは丘の上でサイドブレーキをかけずに停車していたとみられており、衝撃的な動画が拡散している。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。【この記事の動画を見る】事故が起きたのはキルギス西部ジャララバード州スザクにある広場で