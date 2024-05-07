栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、首謀者とみられる男らが新たに逮捕されました。この男は、夫婦の娘の内縁の夫。家族の間に何があったのでしょうか。東京・上野の路上で話す2人。画面右が死亡した飲食店経営の宝島龍太郎さん（55）。そして、左が宝島さんの娘の内縁の夫・関根誠端容疑者（32）です。事件の首謀者とみられています。宝島さんと関根容疑者の知人「（関根容疑者は）マネージャーとか副社長みたいな、（