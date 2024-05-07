【写真・画像】桃「私のあご出すぎてない？」5年前に韓国で受けた美容施術に違和感　1枚目ABEMA TIMES

桃「私のあご出すぎてない？」5年前に受けた美容施術に違和感

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ブロガーの桃が4日、ヒアルロン酸を入れたあごについてつづった
  • 「私のあご出すぎてない？！」「笑ったらモコっと出てくる」と投稿
  • 2019年に韓国で施術を受け、2022年にはあごに痛みがあることを明かしていた
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